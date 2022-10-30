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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağlar Belediyesi Başkanı Beyoğlu Lice'de vatandaşlarla görüştü

AA

Bağlar Belediyesi Başkanı Beyoğlu Lice'de vatandaşlarla görüştü

DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Lice ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu eşi Dürdane Beyoğlu ile Lice'nin kırsal Kayacık Mahallesinde vatandaşlarla görüştü.

Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Beyoğlu, öncelikle Bağlar'a hizmet etmekle mükellef olduklarını, fırsat buldukça da kentin diğer yerleşim yerlerinde vatandaşlarla bir araya gelmeye gayret ettiklerini belirtti.

Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, 2023 seçimlerinin önemine işaret etti.

Diyarbakır'ın her noktasında yaşayan vatandaşlara karşı kendilerini sorumlu hissettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sizlere hizmet etmekle mükellefiz. Her talebinizin başımızın üzerinde yeri var. Millet varsa biz varız. Millet huzurlu ise biz huzurlu oluruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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