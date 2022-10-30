Bağlar Belediyesi Başkanı Beyoğlu Lice'de vatandaşlarla görüştü

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DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Lice ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu eşi Dürdane Beyoğlu ile Lice'nin kırsal Kayacık Mahallesinde vatandaşlarla görüştü.



Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Beyoğlu, öncelikle Bağlar'a hizmet etmekle mükellef olduklarını, fırsat buldukça da kentin diğer yerleşim yerlerinde vatandaşlarla bir araya gelmeye gayret ettiklerini belirtti.



Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, 2023 seçimlerinin önemine işaret etti.



Diyarbakır'ın her noktasında yaşayan vatandaşlara karşı kendilerini sorumlu hissettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Sizlere hizmet etmekle mükellefiz. Her talebinizin başımızın üzerinde yeri var. Millet varsa biz varız. Millet huzurlu ise biz huzurlu oluruz."

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