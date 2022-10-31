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"Özel Sesler"den dinlenen türküler mest ediyor

AA

"Özel Sesler"den dinlenen türküler mest ediyor

DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde hafif düzeyde otizmli ve zihinsel engeli bulunan öğrencilerin eğitim gördüğü okulda kurulan koro yöreye özgü türküleri seyirciler için seslendiriyor.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Sur Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Erkan Demirci ve Müzik Öğretmeni Bedih Yoluk tarafından uygulanan proje kapsamında 15-20 yaş arası 20 öğrencinin yer aldığı "Özel Sesler Korosu" kuruldu.

Özel öğrencilerin müzikte akademik becerilerinin geliştirilmesi ve sosyalleşmelerine katkı sunulması amacıyla oluşturulan koroya yetenekleri doğrultusunda seçilen öğrenciler Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'ya özgü türküler seslendiriyor.

Yöreye özgü 12 türküden oluşan bir repertuvar hazırlayan Özel Sesler Korosu, özel günlerde ve düzenlenen etkinliklerde sahne alıyor.

- "Sahnedeyken çok mutlular"

Okul müdürü Erkan Demirci, AA muhabirine, okullarında hafif düzeyde otizmli ve zihinsel engeli bulunan 75 öğrenciye eğitim öğretim hizmeti sunduklarını söyledi.

Koroya seçilen öğrencilerin müziğe olan yatkınlığını fark ettiklerini dile getiren Demirci, onları bu alana yönlendirmek için koro oluşturduklarını belirtti.

Demirci, öğrencilerin zamanla müzik öğretmenleri tarafından öğretilen türküleri güzel bir şekilde seslendirmeye başladığını anlatarak, "12 türküden oluşan repertuvarları var. Yöresel müzikler icra ediyorlar. Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa yöremizden çok güzel türkülerimizi kusursuz bir şekilde icra ediyorlar." dedi.

Öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra kültürel ve sportif faaliyetlere katılmasını da çok önemsediklerine işaret eden Demirci, bu çalışmaların onları terapi etkisiyle rahatlattığını öz güvenlerini geliştirdiğini ifade etti.

Demirci, "Çocuklarımız müzikle gerçekten hayat buluyor. Sahnede olabilmek normal bireyler için bile zor bir durumken onlar bunu defalarca tecrübe etti. Özgüvenleri gelişti. Artık her koşulda sanatlarını icra edebiliyorlar. Bu bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Sahnedeyken çok mutlular." diye konuştu.

Koronun özel günler için hazırlıklarını sürdürdüğünü dile getiren Demirci, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sahne almaları için bir çalışma yapıldığını belirtti.

Demirci, "Askerlerimiz için de bir konser vermeyi planlıyoruz. Bu şekilde etkinlikler devam edecek." ifadelerini kullandı.

- "Müzikle sosyalleşiyorlar"

Müzik öğretmeni Bedih Yoluk ise 2 sene süren emeğin sonucu öğrencilerin müzikte iyi bir seviyeye geldiğini belirtti.

Amaçlarının öğrencilere türküleri, müziği sevdirmek olduğunu dile getiren Yoluk, şunları söyledi:

"Dedem bana türküleri sevdirmişti. Ben de özel çocuklarımıza türküleri sevdirmeye çalışıyorum. İlk başlarda biraz zor oldu. Ben çaldım onlar dinledi. Daha sonra onlar söyledi, ben çaldım. Sonra güzel bir koro oluşturduk."

Yoluk, şu anda öğrencilerin 12 eseri ezbere bildiğini anlatarak, bu türküleri solo seslendiren özel öğrencilerin de bulunduğunu kaydetti.

"Müzikle sosyalleşiyorlar, yüzleri gülümseyerek okula geliyorlar. Müzik derslerine koşarak geliyorlar. Hatta gitmek istemiyorlar. Teneffüsümü benden alıyorlar. Ama ben mutluyum, bunlar emeğin karşılılığı. Ailelerinden de güzel dönüşler alıyoruz." ifadelerini kullanan Yoluk, öğrencilerin evlerine gittiklerinde ailelerine de bu türküleri seslendirdiğini öğrendiklerini, bunun herkes için mutluluk verici olduğunu kaydetti.

- "Şarkı söylemek çok güzel bir duygu"

Koroda yer alan öğrencilerden Abdullah Tuşar (20) solo türküler de seslendirdiğini belirterek, müziği çok sevdiğini ifade etti.

Tuşar, "Müzikle aram iyi. Bu ekibe katıldığım için çok mutluyum. Koroda olduğum için ve türkü söylediğim için ailem de çok mutlu. Şarkı söylemek çok güzel bir duygu. Yöre türkülerini seviyorum." diye konuştu.

Devran Tunç ise koroda yer aldığı için çok mutlu olduğunu anlatarak, müziği çok sevdiğini ailesinin de müzikle ilgilenmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.


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