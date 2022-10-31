Bağlar Belediyesinden kırsal mahallelere yol yapım çalışması

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların yeni inşa ettiği evlerin kapısına kadar yol yaparak, ulaşımı kolaylaştırıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal bölgelerde yol yenileme, genişletme ve yeni yol açma çalışmalarını sürdürerek hizmeti vatandaşların kapısına kadar götürüyor.

Batıkarakoç Mahallesi ve mezarlarında yürütülen çalışmalar kapsamında Yarımtaş mezrasına yeni yapıların inşa edildiği noktalarda üç ayrı yol çalışmasıyla toplam 1,5 kilometre yol kazandırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediye olarak gelen talepler doğrultusunda vatandaşlara layık oldukları hizmeti sunmaya devam ettiklerini belirterek, "Görevimiz vatandaşlarımızın hizmetkarı olmak. Karacadağ bölgesinde 36 kırsal mahallemiz var. Hepsine de aynı hassasiyetle hizmet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarımtaş mezrası sakinleri sunulan yol hizmetinden dolayı Belediye Başkanı Beyoğlu ve ekibine teşekkür etti.

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