Genç bilim insanı adaylarının projeleri Diyarbakır'da yarışıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığının (BİDEB) 16. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması Diyarbakır'da başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, BİDEB Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Ursavaş, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Şube Müdürü Mürsel Çapras'ın katılımıyla Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde başlayan yarışmaya Türkiye'nin 57 ilinden öğrenci ve danışman öğretmenleri katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Küçükali, yarışmanın finalinin Diyarbakır'da düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu belirtti.

Yarışmada 336 öğrenci ve 180 öğretmenin yer aldığını aktaran Küçükali, herkese başarılar diledi.

Yarışmada, Diyarbakır'dan Kayapınar Bilim Sanat Merkezinin "Yenilenebilir Enerji ile Gezegenimi Yeniliyorum" ve Özel Diyarbakır Final Ortaokulunun "İnşaat Atıklarından Yapay Toprak Elde Edilmesi" projeleri de bulunuyor.

Yarışmanın ödül töreni 4 Kasım'da düzenlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.