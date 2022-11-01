Diyarbakır'da ekim ayında uyuşturucu operasyonlarında 94 kişi tutuklandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da polis ekiplerinin ekim ayında düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 94 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekim ayında il genelinde düzenlenen 490 operasyonda, 536 kilo 378 gram skunk, 113 kilo 291 gram esrar, 7 kilo 755 gram metamfetamin, 3 kilo 406 gram kokain, 1090 kök Hint keneviri, 97,13 gram eroin, 273 sentetik ecza, 55 uyuşturucu nitelikte hap, 5 hassas terazi, 6 uzun namlulu silah, 205 uzun namlulu silah şarjörü, 8 tabanca, 8 tabanca şarjörü ve 53 tabanca fişeği ele geçirildi.

574 kişi hakkında işlem yapılan operasyonlarda, adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 94'ü tutuklandı, 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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