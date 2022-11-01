Kayapınar'da canlı müzik yayını yapan işletmeler denetlendi

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DİYARBAKIR (AA) - Kayapınar Belediyesi, ilçe genelinde canlı müzik yayını yapan işletmeleri denetledi.

15 personelden oluşan 4 ekiple gerçekleştirilen denetimlerde, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yer aldı.

Denetime tabi tutulan işletmelere eksikliklerini giderilmesi için süre verilirken, canlı müzik yayın ruhsatı olmayan 12 iş yerine 65 biner lira ceza kesildi.

İlçe merkezinde oluşan gürültü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla denetimlerin devam edeceği kaydedildi.

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