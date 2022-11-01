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Diyarbakır'da sahte banknotlara dolar izlenimi veren zanlı tutuklandı

AA

Diyarbakır'da sahte banknotlara dolar izlenimi veren zanlı tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da polisin düzenlediği operasyonda sahte banknotlara kullandığı düzenek ve solüsyonla dolar izlenimi verdiği gerekçesiyle yakalanan yabancı uyruklu kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şüphelinin Diyarbakır'a yüklü miktarda sahte dolar getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, merkez Sur ilçesinde dün Honduras uyruklu bir şüpheliyi durdurdu.

Şüphelinin yanındaki valizde yapılan aramada, dolar ölçüsünde 9 bin beyaz banknot ve 3 bin siyah banknot ile sahte para yapımında kullanılan gizli bölmeli elektrik düzenekli metal çanta ve sahte banknotları dolar görünümüne dönüştürmede kullanılan 5 solüsyon ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin paraların sahte olduğunun anlaşılmaması için aralarına gerçek dolar koyduğu, metal çantadaki düzeneği kullanarak banknotlar üzerine sürdüğü solüsyon sayesinde sahte banknotlara gerçek dolar izlenimi verdiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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