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Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

AA

Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 16 zanlıdan 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 28 Ekim'de yasa dışı bahis sitelerinden belirli bir komisyon karşılığında bahis oynatan çeteye yönelik düzenlenen "Kontra-Atak" operasyonunda yakalanan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Yasa dışı bahis sitelerinden belirli bir komisyon karşılığında bahis oynatan çeteye yönelik 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda bahis parasını veremeyenlerin aileleri ve kendilerinin tehdit edildiği, telefonları veya diğer değerli eşyalarının gasbedildiği belirlenmiş, yurt dışı menşeili bahis sitelerine üye olan vatandaşların adı, soyadı, TC kimlik numarası, cep telefonu, ikamet adresi ve banka bilgilerinin site yönetimince karanlık internet diye tabir edilen deep webde 50-100 bin lira fiyat aralığında satıldığı, yasa dışı bahisten elde edilen paraların başkalarına ait hesap ve kripto cüzdanlara çekildiği saptanmıştı.

Çete üyelerine yönelik düzenlenen operasyonunda 16 şüpheli yakalanmış, ev ve iş yerlerindeki aramalarda suça konu olabileceği değerlendirilen 15 telefon, 16 SIM kart, 7 hard disk, 2 tablet bilgisayar ve 1 flash bellek ele geçirilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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