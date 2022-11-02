Diyarbakır'da toprağa gömülü bidonda 3 kilogram esrar ele geçirildi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda toprağa gömülü bidonda yaklaşık 3 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Bismil'de bir çiftlik evinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenlendi.

Bahçedeki iki köpek kulübesinin ortasında yer alan toprak zeminde farklılık tespit eden ekipler, toprağı kazdıklarında bidon buldu.

Bidonda yaklaşık 3 kilogram esrar ve 1 kök Hint keneviri ele geçirildi.



Operasyonda T.D. (35) ve V.D. (32) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





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