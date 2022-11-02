Bağlar Belediyesi ilçeye 11 park kazandırdı

DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediyesi 3,5 yılda ilçeye 11 park kazandırdı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ilçeye yeni parklar kazandırmanın yanı sıra eski parkları da modernize ederek çocuk oyun gruplarıyla ilçeye yakışır bir görünüme kavuşturuyor.



Belediye tarafından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına tahsis edilen 92 bin metrekarelik alanda inşa edilen bölgenin en büyük Millet Bahçesi’nin yanı sıra önemli bilim, ilim ve kültür insanlarının isimlerinin verildiği Selahaddin Eyyubi, Ahmed-i Hani, Cahit Sıtkı Tarancı, El-Cezeri, Celal Güzelses ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ismini taşıyan parkın da yer aldığı toplam 11 proje 43 ayda tamamlandı.



Bu süreçte ilçeye 300 bin metrekarelik yeni yeşil alan kazandırıldı.

Daha önce yapılan parkların modernize edilmesi ve çocuk oyun gruplarının monte edildiği farklı semtlerdeki çalışmalarla beraber 3,5 yılda hayata geçirilen yeşil alan miktarı 350 bin metrekareyi buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, farklı bölgelerde kazandırdıkları park ve yeşil alan projeleriyle ilçenin çehresini değiştirdiklerini belirtti.



İlçenin kazandığı görünümün Diyarbakır'da ikamet eden vatandaşların yanı sıra ilk kez kente gelen insanların da takdirini kazandığını ifade eden Beyoğlu, şunları kaydetti:



"Parklarımıza günün her saatinde ziyaretçi akını var. İnsanlar aileleriyle gelip huzur buluyor. İlk kez Diyarbakır'a gelen insanlar da oluşan bu güzellikleri takdir ediyor. Bize bu konuda mesajlar geliyor. Kentimiz ve ilçemiz adına mutlu oluyoruz. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ismi verilen parkta Kıbrıs Barış Harekatı şehitleri anısına 'Barış Anıtı' yapıldı. Bu anlamlı ve güzel parkımızı şehitlerimizin anısını yaşatmak üzere bu bölgede hayata geçirdik."







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