Diyarbakır'da iş kadınları gazetecilerle bir araya geldi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da iş kadınları basın mensuplarıyla buluştu.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Kadın Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İl Kadın Girişimciler Kurulu ile Doğu Güneydoğu İş Kadınları Derneği (DOGÜNKAD) ortak organizasyonuyla merkez Sur ilçesinde bir otelde düzenlenen programda, gazetecilerle bir araya geldi.



DTSO Yönetim Kurulu Üyesi Seda Berekatoğlu, programda, DTSO Kadın Meclisinin kadınların yaşamın her alanında aktif rol almalarına önemli katkı sunduğunu, bunun diğer oda ve borsalar için de model olduğunu söyledi.



Türkiye'nin her tarafında kadınların oda, borsa ve diğer meslek örgütlerinin yönetimlerinde başkanlık düzeyinde aktif görevler aldıklarına şahit olduğunu anlatan Berekatoğlu, odanın karar alma mekanizmasındaki kadın temsiliyetini de arttırdıklarını belirtti.



Berekatoğlu, "Böylece kadınları ilgilendiren konularda kadınların karar vermelerinin önünü açmış, katılımcı yönetim anlayışını odamızda hakim kılmış olduk." dedi.





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