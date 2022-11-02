Diyarbakır'da 100 kadın kan bağışında bulundu

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında 100 kadın, kan bağışında bulundu.

Bağlar Aile Destek Merkezi (ADEM) koordinesinde bir araya gelen kadınlar "Analar kan veriyor, cana can katıyor" sloganıyla merkez Kayapınar ilçesi Melahat-Halil Olguner Kızılay Kan Bağışı İstasyonu'nda kan bağışı yaptı.

ADEM Koordinatörü Arzu Çetin, Kızılay Haftası kapsamında kan vermenin önemine dikkati çekmek için kan bağışında bulunduklarını söyledi.



Herkesin bir gün kana ihtiyacı olabileceğini ifade eden Çetin, "Diyarbakır'da anne ve kadınlar olarak kan veriyoruz. Kan vererek cana can katmaya çalışıyoruz." dedi.

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