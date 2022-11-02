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Kayapınar Kaymakamı Karaman Tapu ve Kadastro 7. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

AA

Kayapınar Kaymakamı Karaman Tapu ve Kadastro 7. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

DİYARBAKIR (AA) - Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, Tapu ve Kadastro 7. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karaman, hayata geçirilen Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EDKS) uygulamasının Diyarbakır'da ilk kez başlatılması nedeniyle Tapu ve Kadastro 7. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Karaman ziyarette, Tapu ve Kadastro 7. Bölge Müdürü Murat Çalık'tan yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Kayapınar Tapu Müdürlüğünü ziyaret eden Karaman, personel ile de görüştü.


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