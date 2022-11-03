Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha dahil oldu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1158'inci gününde sürdü.

Manisa'dan gelen baba Selahattin Murğ, 17 yaşındayken kandırılarak dağa götürülen oğlu Özhan için oturma eylemine dahil oldu.

Oğlunun HDP tarafından PKK'ya teslim edildiğini ifade eden Murğ, evladı için sonuna kadar eylemi sürdüreceğini söyledi.

Murğ, şimdiye kadar haber alamadığını oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.





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