Diyarbakır'da 6 yılda 5 bin 500 öğretmen ve yöneticiye ilk yardım eğitimi verildi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da öğretmen ve yöneticilere yönelik ilk yardım eğitimi sürüyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'nin katılımıyla İlk Yardım Eğitim Merkezimizde ilk yardım eğitimi verildi, sunum yapıldı.

İlk Yardım Merkezi Müdürü Adil Turhan, gazetecilere, merkezde iki eğitim salonunda 6 eğitmenle günde ortalama 40 öğretmene eğitim verildiğini aktardı.

16 saatlik kurs sonunda yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı olanlara 3 yıl geçerli olacak ilkyardımcı sertifikası verildiğini dile getiren Turhan, 2016 yılında eğitimlere başlayan merkezden bugüne kadar yaklaşık 5 bin 500 öğretmen ve yöneticiye eğitim verildiğini kaydetti.





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