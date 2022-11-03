Kamu Başdenetçisi Malkoç, Diyarbakır'da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi:

DİYARBAKIR (AA) - Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Diyarbakır'da gençlere seslenerek, "2023 hedeflerinde olduğu gibi 2053 hedefi ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı sizlerin omuzlarında taşınacak. Hem Türkiye'de hem de dünyada bunu temin edecek olan sizlersiniz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Malkoç, Dicle Üniversitesi (DÜ) ve Kamu Denetçiliği Kurumu iş birliğiyle 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Ombudsmanlık ve Türkiye'nin 2023 Hedefleri" konulu konferansa katıldı.

Konferansta konuşan Malkoç, kurumun işleyişi ve ombudsmanlık ile ilgili bilgi vererek, Türkiye'nin 2023 ve 2053 hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Bugün dünyanın haline baktığımızda içimiz sızlıyor ve rahatsız oluyoruz. Özellikle zenginliğin, gelirin ve paranın önemli bir kısmı belli ülkelerde dar bir nüfusta toplanmış. Dünyanın çoğu aç, perişan, savaş, çatışma ve kavga halinde. Bu kendiliğinden olmuyor. 2. Dünya Savaşı'nın galipleri oturdular, dünyayı pay edip, şekillendirdiler. Bugün savaş, açlık, göç ve adaletsizlik varsa bunun sebebi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyayı kuran ve yönetenlerle ilgili." ifadelerini kullanan Malkoç, yerelde de yöneticilerin kabahati bulunduğunu ancak genel sistemi kuranların birinci derece sorumlu olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletlerin (BM) uygulamalarına da değinen Malkoç, işleyişe ilişkin eleştirilerde bulundu.

Malkoç, şunları söyledi:

"BM ne işe yarıyor? 5 üye devlet koymuşlar, zaten onlardan birisi veto ettiği anda olmuyor. Türkiye ve bazı ülkeler için karar alınınca uygulatıyorlar. Ukrayna ile ilgili karar çıkaramıyorlar. Niye? Rusya orada veto ediyor. Buna çok sayıda itiraz var, Amerika'dan, Afrika'dan ve Asya'dan. Son zamanlarda bu itirazların öncülüğünü de Türkiye yapıyor. Bundan son derece memnunuz, hatta gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulu'nda 'Dünya 5'ten büyüktür' demesi bu itirazın başlangıcıdır. Bunu bilimsel, sosyal ve siyasi alanda mutlaka dünyadaki itiraz eden ülkelerde kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Bunu yapacak olan da sizlersiniz. 2023 hedeflerinde olduğu gibi 2053 hedefi ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı sizlerin omuzlarında taşınacak. Hem Türkiye'de hem de dünya da bunu temin edecek olan sizlersiniz."

Malkoç, konuşmasının ardından konferansa katılan öğrencilerin sorularını yanıtladı.

- Müzeye dönüştürülecek Diyarbakır Cezaevini ziyaret etti

Şeref Malkoç, geçmişte uzunca bir dönem adı işkenceyle anılan, müze yapılmak üzere mülkiyeti Adalet Bakanlığından Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilen Diyarbakır Cezaevini ziyaret etti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk ile cezaevini gezen Malkoç, yetkililerden bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Malkoç, dünyada olduğu gibi Türkiye'deki bazı cezaevlerinin tarihe tanıklık ettiğini söyledi.

Türkiye'de son yıllarda yapılan değişikliklerle hak ve özgürlüklerin alanının genişletildiğine işaret eden Malkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda büyük bir öncülük yaptığını belirtti.

Malkoç, cezaevlerinde, karakollarda veya diğer mekanlarda da işkenceye sıfır tolerans tanınarak, kötü muamele, işkence ve benzeri yanlışlıkların önüne geçildiğini dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır Cezaevinin müzeye dönüştürülmesi yönündeki kararını kurum olarak olumlu karşıladıklarını ifade etti.

Cezaevinin en kısa zamanda müzeye dönüştürülmesini umut ettiklerini anlatan Malkoç, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bundan sonra hiçbir zaman böyle cezaevi ve kötülükle anılacak yerler inşallah olmaz. Birçok anne, baba, kardeş, evlat yüreği yanarak burayı hatırlamaktadır. Burada çok acılar, sıkıntılar çekilmiş, hukuk dışı çok eylemler ve işlemler yapılmıştır. Bunlar zihinlerde, yüreklerde acı olarak hala saklanmakta. Ancak önemli olan bunlardan ders çıkarmaktır. Aynı şekilde Yassıada da Demokrasi ve Özgürlük Adası olarak dönüştürülmüştür. Ulucanlar Cezaevi de aynı şekilde olmuştur. Bunlar Türkiye'de bir daha böyle şeylerin olmaması için zihinlere kazılan önemli olaylardır."

Cumhuriyetin birinci yüzyılının tamamlandığını belirten Malkoç, acı, tatlı tecrübeler yaşandığını söyledi.

İkinci yüzyılda kötü muamele, işkence, hukuksuzluk olmayacağını dile getiren Malkoç, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve hakkaniyet üzerine yükselecek. Eğer hukukun üstünlüğü, hakkaniyet, adalet egemen kılınırsa Türkiye'nin huzuru, refahı artacaktır. Türkiye, milletler ve devletler yarışında insan hakları, demokrasi ve ekonomik gelişmişlik açısında da hak ettiği yeri alacaktır." diye konuştu.

















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