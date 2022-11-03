Kamu Başdenetçisi Malkoç'tan Bağlar Belediyesi'ne ziyaret

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DİYARBAKIR (AA) - Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Diyarbakır'da Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret etti.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Malkoç, Beyoğlu'nu ziyaretinde Bağlar ilçesindeki değişimden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Malkoç, yıllardır gelip gittiği ve yakından takip ettiği kentin huzura kavuşmasının büyük kazanç olduğunu söyledi.

Beyoğlu ise Bağlar ilçesinin hak ettiği noktaya geldiğini anlatarak, "Saygın bir devlet ve gönül insanı olan Şeref Malkoç'un ziyareti bizleri inanılmaz mutlu etti. Anlamlı ziyaretiyle kentimize ve milletimize olan hizmet motivasyonumuzu ziyadesiyle artırmıştır. Engin bilgi ve deneyimlerinizden istifade edeceğiz." dedi.

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