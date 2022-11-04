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Eski HDP Milletvekili Güven'e "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen cezanın gerekçesi açıklandı

AA

Eski HDP Milletvekili Güven'e "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen cezanın gerekçesi açıklandı

DİYARBAKIR (AA) - Eski HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in farklı tarihlerde katıldığı eylem ve etkinliklerdeki konuşmalarında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla çarptırıldığı 11 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına ilişkin gerekçeli karar açıklandı.

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde 17 Ekim'de görülen karar duruşmasında Güven hakkında, 2015-2019 yılları arasında 6 eylem ve etkinlikteki konuşmalarında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 11 yıl 7 ay 15 gün verilen hapis cezasına ilişkin 46 sayfalık gerekçeli karar yazıldı.

Kararın gerekçesinde, Güven'in, yargılanmasına konu olarak katıldığı eylem ve etkinliklerde yaptığı konuşmalar ile sosyal medya paylaşımlarına yer verildi.

Kararda, halkı etkileme kapasitesi fazla olan siyasetçilerin kullandıkları sözlerin toplum üzerinde yaratacağı etkiyi göz önünde tutarak açıkladığı düşüncelerini, içeriği konusunda görev ve sorumluluklarının bir gereği olarak özen göstermeleri gerektiği bildirildi.

Siyasetçilerin terör olaylarının çok arttığı gergin ortamlarda daha dikkatli davranmalarının önem arz ettiği belirtilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Demokratik toplumda siyasetçilerin kanunların kendilerine yüklediği görevleri hukuka uygun olacak şekilde yerine getirmesi gerekiyor. Güven'in açıklamalarının toplum üzerindeki etkisinin diğer kişilere nazaran daha ağır olduğu, konuşmalarıyla PKK'ya verdiği desteğin bu bölgedeki patlamaya hazır havayı daha da ağırlaştırdığından mütevellit meydana gelen zarar ve tehlikelerin ağır olduğu anlaşılmıştır."

Kararda, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütü PKK/KCK'nın yöntem olarak benimsediği şiddet eylemlerinin ortadan kaldırılması, demokratik yaşam için ciddi bir tehdit oluşturan şiddetin devamına ve artmasına destek olacak tarzda hareket eden kişilerin engellenmesi amaçlanmaktadır. Sanığın eylem ve faaliyetlerinin terör örgütü PKK/KCK/YPG'nin hedef ve talimatlarıyla örtüştüğü, eylemlerinin siyasi faaliyet ya da örgütlenme özgürlüğü kapsamında hukuken mütalaa edilmesi mümkün olmamıştır. Eylemlerinin şiddete ve demokratik olmayan yöntemlere başvurulmasını teşvik eden sanığın, söz konusu eylemlerin demokratik yaşam için ciddi bir tehdit oluşturduğu, silahlı çatışmaların devam ettiği koşullarda örgüte eleman kazandırmak, örgütün yandaş sayısını artırmak ve örgütün şiddet eylemlerini meşru göstermek amacıyla faaliyet gösterdiği kabul edilmiştir. Bu nedenle sanığın cezalandırılması üst norm denetiminde denetlenen acil bir toplumsal ihtiyacı karşıladığı kabul edilerek cezalandırılması yönünde hüküm kurulmuştur."

Leyla Güven, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı başka davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış, karar Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesince onanmıştı.

HDP'li Güven hakkında mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri TBMM Genel Kurulunda 4 Haziran 2020'de okunarak bilgiye sunulmuştu. Anayasa gereğince Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından Güven'in milletvekilliği düşürülmüştü.

Diyarbakır'da 21 Aralık 2020'de yargılandığı terör davasında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve iki kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edilen Güven, gözaltına alınarak tutuklanmıştı.


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