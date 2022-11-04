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Diyarbakır'da "16. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Ödül Töreni" yapıldı

AA

Diyarbakır'da "16. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması Ödül Töreni" düzenlendi.

Diyarbakır'da "16. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Ödül Töreni" yapıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da "16. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması Ödül Töreni" düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 100. yılına hazırlandığını, bu yüzyıla imza atacakların salondaki öğrenciler olacağını söyledi.

Türkiye'nin gençlerden çok büyük işler beklediğini belirten Kacır, öğrencilerin uzay teknolojilerinde Türkiye'yi öncü ülkelerden biri yapacağını ve derin uzay yolculuklarına milli imkanlarla çıkaracağını ifade etti.

Kacır, şöyle konuştu:

"Yapay zeka teknolojilerinde Türkiye'yi lider ülkelerden biri yapacak, yapay zekada ve tüm yenilikçi teknoloji alanlarında adil ve insanlık yararına teknolojileri geliştirecek olan yine sizlersiniz. Savunma sanayisinde bugün olduğu gibi bundan sonra da asla kimseye muhtaç olmayacak, en ileri teknolojilere kendi imkanlarıyla erişme kabiliyetine sahip ve elde ettiği kuvveti dünya barışı için geliştirmeye ve değerlendirmeye devam edecek, Türkiye'yi inşa edecek olan bu salondaki öğrencilerimizdir. Takım olacağız, inanacağız, iddia edeceğiz, iddiamızın arkasında duracağız ve inşallah Togg gibi nice eserleri bu güzel ülkeye hep birlikte kazandıracağız. İnşallah Togg'u bir dünya markası yapacağız ama bunu da yine sizinle yapacağız. Bunu yapmak için mutlaka batarya teknolojilerinde lider ülke olacağız. Bunu yapmak için tıpkı insansız hava araçlarında olduğu gibi otomobillerde kullanılan otonom sistemlerde lider ülkelerden biri olmak zorundayız. Bütün bu teknolojileri önümüzdeki dönemde sizlerle, sizler gibi bu yolculuğa çıkmış ve bizimle birlikte olan mühendislerimizle, araştırmacılarımızla, akademisyenlerimizle birlikte gerçekleştireceğiz."

Türkiye'nin, milli teknoloji hamlesi yolculuğunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kuvvetli şekilde ilerlediğini kaydeden Kacır, tüm kritik teknolojilerde tam bağımsızlık yolculuğunda olduklarını vurguladı.

Türkiye'nin 100 yıl önce tam bağımsızlık harcıyla yoğrulduğunu anlatan Kacır, bu inançtan asla taviz vermediklerini ve vermeyeceklerini dile getirdi.

Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Bu doğrultuda gençlerin bu yolculukta bizimle olabilmeleri adına pek çok şeye imza attık, atmaya da devam edeceğiz. Dünyanın en büyük teknoloji festivallerini 6 yıldır Türkiye'de düzenliyoruz. 2022'de bir adım attık, TEKNOFEST'i hem Türkiye'de hem de Azerbaycan'da düzenledik. Şimdi 2023 TEKNOFEST'ini İzmir, Ankara ve İstanbul'da düzenliyor olacağız. Dünyada eşi benzeri olmayan bir işe imza atıyoruz. Geçtiğimiz yıl TEKNOFEST yarışmalarına 600 bin öğrencimiz katıldı. 600 bin genç geçtiğimiz yıl robotikten roket yarışmalarına, insansız su altı sisteminden enerji teknolojilerine 40 farklı alanda gerçekleştirdiğimiz yarışmalarda bizimle oldular. Bu yıl inşallah bu rekoru milyon seviyesine çıkarmak istiyoruz. 1 milyon öğrencinin TEKNOFEST yarışmalarına katılmasını ümit ediyoruz. TEKNOFEST yarışmalarından nice bilim insanı, araştırmacı, mühendis ve girişimci yetişiyor, yetişecek."

Türkiye'nin dört bir yanına bilim merkezleri kurduklarını aktaran Kacır, 81 ilde 100 Deneyap teknoloji atölyesi kurmak üzere yola çıktıklarını, bugün 81 ilde 120'den fazla Deneyap teknoloji atölyesi bulunduğunu bildirdi.

Kacır, 16. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması'nın kaybedeninin olmadığını, kazananın Türkiye olacağını dile getirdi.

- "Başvuran sayısı her yıl artıyor"

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da bu yıl Türkiye genelindeki 4 bin 500 okuldan 30 binin üzerinde öğrencinin yarıştığını söyledi.

Finalde ise 336 öğrencinin bulunduğunu anlatan Mandal, "Bu muhteşem bir şey. Geçen yıl ile karşılaştırdığımızda yüzde 50 daha fazla. Buraya gelen sayımız hepsi aynı çünkü 180 proje burada sergileniyor ancak başvuran sayısı her yıl artıyor. Türkiye'deki 81 ilden final yarışmasına aday olan 57 ilimiz var. 81 ilimizden 30 binin üzerinde öğrencimiz 24 bin kadar proje ile yarıştılar buraya gelmek için. Ancak burada 57 ildeki 148 okuldan 336 öğrencimiz bizlerle." dedi.

TÜBİTAK'ın 1963 yılından bu yana bilim, teknoloji ve yenilik noktasında fikri ve heyecanı olana, sorumluluk almak isteyene "buyur gel" dediğini belirten Mandal, 2023'te yapılacak TEKNOFEST'te öğrencilerin projelerini görmek istediğini ifade etti.

Lisans öğrencilerine yönelik devam eden Stajyer Araştırmacı Burs (STAR) Programı'nın "STAR Öğretmen" olarak düzenleneceği bilgisini paylaşan Mandal, "Öğretmenlerimizin de daha aktif bir şekilde araştırma projelerimizin içinde olmasını yürekten istiyoruz." ifadesini kullandı.

180 projenin yarıştığı final yarışmasında, farklı alanlarda 10 proje birinci, 20 proje ikinci, 30 proje üçüncü, 30 proje ise teşvik ödülü almaya hak kazandı.

Konuşmaların ardından öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Vali Yardımcısı Murat Yıldız, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

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