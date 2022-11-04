Diyarbakır'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 16 kişi tutuklandı

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DİYARBAKIR (AA) - Bismil ilçesinde huzur ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 34 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçların önlenmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerce yürütülen çalışmalarda 2 iş yerine "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem yapılırken, aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 çalıntı motosiklet, 145 gram toz esrar, 16 kilo 140 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin ve yaklaşık 10 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda aralarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 15 kişinin de bulunduğu 34 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan 16'sı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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