Bağlar Belediyesinden deprem tatbikatı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Türk Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında okul öncesi öğrencilere deprem tatbikatı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağlar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü eğitmenleri, bünyesindeki okul öncesi eğitim kurslarına devam eden 4 ile 6 yaş grubundaki çocuklara, deprem konulu etkinlik düzenledi.

Deprem anının canlandırıldığı etkinlikte, çocuklara olası bir deprem sonrası yaralılara nasıl müdahale edileceği, barınma ve yiyecek desteği gibi konularda bilgiler paylaşıldı.

Çocuklar Türk Kızılay'ın önemine dikkat çekmek için "Kızılay Yaraları Sarar" dövizlerini taşıdı.

Etkinliğe ilgi gösteren veliler, emeği geçenlere teşekkür etti.

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