AK Parti MKYK üyesi Parlak'tan Marmara Havacılık ve Teknoloji Koleji'ne ziyaret

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DİYARBAKIR (AA) - AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak, Marmara Havacılık ve Teknoloji Koleji'ni ziyaret etti.

Diyarbakır'da 2022-2023 eğitim ve öğretim sezonunda eğitime başlayan Marmara Havacılık ve Teknoloji Koleji, bünyesindeki deneyimli ve tecrübeli eğitmenlerle sivil havacılığa yeni neferler yetiştirmeyi sürdürüyor.

Kolej, havacılık konusunda uygulamalı eğitim ve staj çalışmalarıyla öğrencileri, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatı çerçevesinde yetiştirme adına tam donanımlı atölye imkanları ve uzman eğitim kadrosu ile buluşturuyor.

Koleji ziyaret eden Parlak, kolej müdürü Fatih Uçun'dan okul ile ilgili bilgi aldı.

Uçak Bakım, Elektrik-Elektronik ve Robotik Kodlama atölyelerini gezen Parlak, kurs alan öğrencilerle sohbet etti. Uçak atölyesindeki bir uçağa imzasını atan Parlak, Diyarbakır'dan nice pilotlar çıkması dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sivil havacılığa verdiği önemden bahseden Parlak, sivil havacılığın ülkede gelişmesi için Hükümet olarak büyük çaba gösterdiklerini belirtti.

Parlak, teknolojinin ruhu olan yazılım konusunda insan kaynağı kapasitesini geliştirmek üzere yeni nesil yazılımcı okullar açıldığını kaydederek, şöyle dedi:

"Kendi kendine öğrenme metoduyla çalışan dünyanın gözde yazılım okullarından olan 42 okulu bu dönemde ülkemize kazandırdık. Bugüne kadar bine yakın gencimiz bu okullarda eğitim almaya başladı. Bu gençler iyi bir yazılımcı olarak profesyonel hayata atılacaktır. Bizim önem verdiğimiz alanların başında da girişimcilik geliyor. Milli teknoloji hamlesi vizyonu ile hazırladığımız sanayi ve teknoloji stratejimizde girişimci için ayrı bir başlık oluşturduk. Girişimciliğin dinamizmiyle kaldıran Türkiye'yi inşa edecek kapsamlı politikalarımızı bu strateji çerçevesinde uyguluyoruz."



Uçun ise, yazılım ve robotik kodlama alanında hem teknik alt yapı hem malzeme hem de uzman kadro sağlayarak öğrencileri çağın gerektirdiği teknolojik donanıma ulaştırdıklarını dile getirdi.

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