Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç "Ombudsman Diyarbakırlılarla Buluşuyor" programına katıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, "Ombudsman Diyarbakırlılarla Buluşuyor" programı kapsamında sivil toplum kuruluş temsilcileri, muhtarlar ve öğrencilerle bir araya geldi.

Malkoç, Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bir otelde düzenlenen programda, Diyarbakır'ın, Türkiye'nin müstesna şehirlerinden biri olduğunu, burada bulunmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Diyarbakır'da düzenlenen Sur Kültür Yolu Festivali'ndeki kentin coşkusunun bütün Türkiye'ye yansıdığını kaydeden Malkoç, sanayisiyle, tarımıyla, hayvancılığıyla, turizmiyle kentin çok büyük mesafe aldığını aktardı.

Malkoç, "Umut ediyorum ki 5-10 sene sonra bambaşka bir Diyarbakır olacak. Geçmişte çekilen o sıkıntılar, ıstıraplar tamamen ortadan kalkmış olacak, bölgenin parlayan yıldızı olacak. Halep mahvoldu, Şam yıkıldı, Bağdat çöktü, işte tarihte bu saydığımız illerin fonksiyonunu bundan sonra Diyarbakır üstlenecek inşallah. Ben Diyarbakır'da bu enerjiyi, potansiyeli ve heyecanı görüyorum." diye konuştu.

Kamu Denetçiliği Kurumunun Türkiye'nin en yeni ve genç kurumlarından biri olduğunu ifade eden Malkoç, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su ise Kamu Denetçiliği Kurumunun kurulmasından itibaren vatandaşların idareyle ilişkilerinde hızlı çözümler geliştirmeleri açısında önemli görevler icra ettiğini söyledi.

Daha sonra programa katılanlar talep ve şikayetlerini dile getirdi.

Programa, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, merkez ilçe kaymakamları, muhtarlar, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile çevre illerdeki üniversitelerde okuyan öğrenciler katıldı.

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