Diyarbakır'da 550 kilogram kaçak tütün ve 7 milyon 500 bin makaron ele geçirildi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 550 kilogram gümrük kaçağı tütün ve 7 milyon 500 bin makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Bağlar ilçesindeki 2 adreste gümrük kaçağı tütün bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda 550 kilogram gümrük kaçağı tütün ve 7 milyon 500 bin boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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