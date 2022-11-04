Eski MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp hakkında beraat kararı verildi

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DİYARBAKIR (AA) - Eski MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, "cinsel istismar" suçundan tutuklu yargılandığı davada beraat etti.

Diyarbakır 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmada tutuklu sanık Kayaalp ve avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Kayaalp, üzerine isnat edilen suçlamayı reddederek, beraati yönünde karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, Kayaalp'in beraatine karar verdi.

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