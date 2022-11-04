Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, Diyarbakır'da fabrika açılışında konuştu:

DİYARBAKIR (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, ülke genelindeki yatırımlara daha fazla istihdam olanağı için teşvikler sunduklarını bildirdi.

Kacır, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 3. etapta faaliyete geçen bir fabrikanın açılışında, Türkiye'yi geleceğe ve aydınlık yarınlara bilim, teknoloji, yatırım ve üretimin taşıyacağını söyledi.

Son dönemde Türkiye'de yatırımların bir hız kazandığını belirten Kacır, Kovid-19 salgınında dünyanın pek çok ülkesinin, üretimini durdururken Türkiye'nin daha fazla yatırım ve üretim anlayışıyla ihracatını artırmayı başardığını ve yıllık ihracatını 250 milyar doların üzerine çıkardığını aktardı.

Bunun kalıcı bir kazanıma dönüşmesinin gayreti içerisinde olduklarını belirterek yatırımların artarak sürmesinin önemine işaret eden Kacır, şöyle konuştu:



"Yatırımların ülke geneline yayılması için de daha fazla çaba göstermemiz lazım. Bakanlık olarak Türkiye'deki yatırımlara teşvikler sunuyoruz. En ayrıcalıklı teşvikleri de bu bölgelere sunuyoruz. Bu bölgelerde istihdam olanakları daha da artsın istiyoruz. Bu bölgelerde yaşayan gençlerimiz bu bölgede yaşamanın ve üretmenin hayalini kursunlar istiyoruz. Bu bölgenin insanının, kendi bölgesine yatırım yapabilmesini istiyoruz. Aynı zamanda bu bölge hem Türkiye'nin diğer bölgelerinden hem de doğrudan yabancı yatırımcılar tarafından yatırımlarla daha fazla buluşsun istiyoruz."

Yatırımcıların, girişimcilerin geleceğe dair umutlarını pekiştiren işlere imza attıklarını anlatan Kacır, "Organize Sanayi Bölgesinde halihazırda 13 bine yakın istihdam var. Ama 4. etapta inşallah üretim tesisleri tamamlanacak. 5. etapta yer seçimini yaptık, İnşallah Organize Sanayi Bölgemizi genişleteceğiz. 1. OSB'deki istihdamı 13 binden en az 25 bine çıkaracağız. Tekstil OSB'mizde 3 bin 500 istihdam var ama bir yandan üretim tesislerinin kurulumu devam ediyor. Genişlemesi de tamamlandığında tekstil OSB'de de istihdam en az 25 bin olacak. Karacadağ OSB inşallah ayağa kalkıyor, en az 10 bin istihdam da orada olacak." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'ın bir kaç yıl içinde bunları başarabilecek potansiyele sahip olduğunu dile getiren Kacır, bu ülkenin çocukları, gençleri ve geleceği için daha fazla gayret gösterilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan ise huzur ve güven ortamında Diyarbakır'ın ihracat rakamlarının çok iyi seviyelere geldiğini, bunu sürdürmek istediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından fabrikanın açılışını gerçekleştiren Bakan Yardımcısı Kacır ile beraberindekiler fabrikayı gezdi, çalışanlarla sohbet etti.

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