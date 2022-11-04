Diyarbakır'da Yeşilay'ın faaliyetleri anlatıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Yeşilay'ın gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Merkez Kayapınar ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda, Yeşilay'ın çalışmaları ile ilgili sinevizyon gösterimi yapıldı.

Yeşilay Diyarbakır Şube Başkanı Fesih Aktaş, yaptığı konuşmada, bağımlılığın sadece kullananı değil, ailesini ve çevresini de son derece olumsuz etkileyen bir hastalık olduğunu söyledi.

Yeşilay olarak bağımlılıkla bilimsel ve kanıta dayalı metotlarla tüm dünyaya örnek mücadele sergilediklerini belirten Aktaş, faaliyetlerine ara vermeden devam ettiklerini kaydetti.

Türkiye'nin her ilinde yer alan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri ile alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığı ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmeti verdiklerini ifade eden Aktaş, aynı zamanda bağımlının ailesi ve yakınlarını da sürece dahil ederek bozulan yaşam düzenlerinin onarılmasına destek verdiklerini dile getirdi.



Bağımlılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri önleme ve müdahale çalışmalarıyla topluma daha fazla fayda sağlayabilme amacı taşıdıklarını söyleyen Aktaş, şöyle konuştu:

"Bağımlılıklarından kurtulmak için danışan insanlarımıza 115 Hattı ile telefonla ve Diyarbakır Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizde yüz yüze destek oluyoruz. Diyarbakır Yeşilay Danışmanlık Merkezi, açıldığı 2019 yılı Şubat ayından bu zamana kadar toplamda 535 kişinin hayatını değiştirdi. Danışanlarla toplam 2221 görüşme gerçekleştirildi. Diyarbakır Yeşilay Şubemizin Robotik Kafe Projesi ise Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır. Kafemizle bölgemize, bölgemiz insanına değer katacak birçok etkinlik düzenlenmiştir. Programlama günleri, yapay zeka geliştirici programlarına dair eğitim, elektronik malzemelerin incelenmesi, robotların kod şemasının ve mantığının anlatılması, zeka geliştirici oyunların oynanması ve oynatılmasının yanında gençleri Türkiye'de öne çıkan şirket sahipleri ya da CEO’ları ile buluşturan girişimcilik, inovasyon ve kişisel gelişim günleri adı altında faaliyetler düzenlendi."



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