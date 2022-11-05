Ergani'de eğitimlerini tamamlayan askerler yemin etti

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DİYARBAKIR (AA) - Ergani ilçesinde eğitimlerini tamamlayan askerler yemin etti.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan ve beraberindeki heyet, Şehit Er Hayri Ayhan Kışlası 24. Mühimmat Bölük Komutanlığında acemi eğitimlerini tamamlayan erler için düzenlenen yemin törenine katıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Yapılan konuşmaların ardından acemi birliğinde eğitimini tamamlayan erler ant içti, spor dallarında dereceye giren erlere protokol üyeleri tarafından hediyeler verildi.



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