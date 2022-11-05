Dicle Üniversitesinden, Hukuk Fakültesi'nin yeni hizmet binasına taşınmasına ilişkin açıklama

DİYARBAKIR (AA) - Dicle Üniversitesince (DÜ), Hukuk Fakültesi'nin yeni hizmet binasına taşınmasına ilişkin açıklama yapıldı.

DÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, eski Hukuk Fakültesi'nin bulunduğu binanın, Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Fen Fakültesi'nin yer aldığı bir kompleks içerisinde yer aldığı, hemen yanında da Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Diş Hekimliği Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Ana Hastanesi bulunduğu, yaklaşık iki yıldır söz konusu kompleksin bir "sağlık adası" haline getirilmesinin hedeflendiği bildirildi.



Bu hedef çerçevesinde 2021 yılında ilgili akademik personelin uygun görüşü alınarak Hukuk Fakültesi ile Adalet Meslek Yüksekokulu'nun ana kampüs içerisinde yapımı tamamlanan yeni hizmet binasına taşınmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, bu süreçte çeşitli toplantılarda ve ortamlarda yeni hizmet binasına taşınacağı konusunun öğrencilere de duyurulduğu belirtildi.



Yeni Hukuk Fakültesi binasının, merkez kampüsün mutena bir yerinde bulunduğu kaydedilen açıklamada, şunlara yer verildi:



"Yeni fakülte binası, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ile DÜ Spor Adası'nın karşısında, Edebiyat Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin bitişiğindedir. Yapımı tamamlanmak üzere olan Kredi Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdu'na ise birkaç dakikalık yürüme mesafesindedir. Binanın tüm alt yapı hizmetleri ve çevre düzenlemesi tamamlanarak akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Kimi basın yayın organlarında iddia edildiğinin aksine bu bina hizmet kalitesi açısından üniversitemizin seçkin yapılarından biri olacaktır. Yeni fakülte binasında 102 kapasiteli 7 derslik, 96 kapasiteli 2 derslik, 60 kapasiteli 7 derslik ve 130 kapasiteli 2 adet amfi, toplantı salonları, ders çalışma salonları, kütüphane ve kantin alanı bulunmaktadır. İhtiyaç halinde 50 metre mesafede bulunan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ndeki 250'şer kapasiteli 4 amfi de kullanılabilecektir. Hukuk Fakültesi öğrencilerinin uygulama yapacakları 200 kişi kapasiteli duruşma salonu da yakın zamanda hizmete alınacaktır. Bir yılı aşkın bir süredir belirlenmiş olan ve belli bir planlama dahilinde gerçekleşen taşınma işlemi Hukuk Fakültesi akademisyenleri ve öğrencileri için daha elverişli koşullarda eğitim öğretim faaliyetinin gerçekleşmesine vesile olacaktır. Son süreçteki taşınma konusunda fakülte yetkilileri hem akademisyenleri hem de öğrencilerimizi bilgilendirmiştir."



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