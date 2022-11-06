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Doğu Perinçek, Diyarbakır'da "Üreticilerin Milli Hükümeti İçin İktidara Toplantısı"na katıldı

AA

Doğu Perinçek, Diyarbakır'da "Üreticilerin Milli Hükümeti İçin İktidara Toplantısı"na katıldı

DİYARBAKIR (AA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Diyarbakır'da "Üreticilerin Milli Hükümeti İçin İktidara Toplantısı"na katıldı.

Bir düğün salonunda düzenlenen toplantıya eşi Şule Perinçek ve iş insanı Ethem Sancak ile katılan Perinçek, yaptığı konuşmada, katılımcıları Kürtçe selamladı.

Türkiye'nin büyük bir karara doğru gittiğini belirten Perinçek, 2023 seçimlerinin önemine işaret etti.

Üreticiyi baş tacı yapacaklarını dile getiren Perinçek, "Türkiye emeğiyle üretecek, ürettiğiyle zenginleşecek. O dönem geliyor." ifadelerini kullandı.

"Hep şunu haykırdık; Kürt de biziz, Türk de biziz. Kardeşin kardeşi vurduğu döneme son verelim. Gelin beraberlik içerisinde halay çekelim." diyen Perinçek, Diyarbakır'ın Türkiye'de umudun, çözümün, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin, üretimin diyarı olduğunu belirtti.

İş insanı Ethem Sancak da yaklaşan 2023 seçimlerine işaret ederek, bu süreçte parti çalışmaları için Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde olacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Perinçek Vatan Partisi'ne katılım sağlayanlara rozet taktı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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