Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Batman'a uyuşturucu götürüleceği bilgisi üzerine şüpheli aracı ilçede durdurdu.

Araçtaki şüphelilerin üst aramasında 200 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda, M.İ. (21), M.A. (20) ve A.D. (20) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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