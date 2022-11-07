Bağlar Belediyesinde asfalt sezonu tamamlandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesinde 2022 yılı asfalt sezonunun tamamlandığı belirtti.
Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mart ayında başlatılan 2022 yılı asfaltlama çalışmalarının hava şartları dolayısıyla sona erdiği ifade edildi.
Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, son 4 yılda ilçede asfaltlama çalışmalarında tarihi bir başarı yakaladıklarını belirterek, 610 bin ton tutarında asfaltlama gerçekleştirdiklerini, ilçenin geçmişten kaynaklanan bu konudaki sorununu önemli ölçüde çözüme kavuşturduklarını ifade etti.
2022 yılı asfaltlama çalışmalarında 12 merkez mahalle ve bazı kırsal yerleşim yerlerinin asfalt çalışmalarının yapıldığını aktaran Beyoğlu, şunları kaydetti:
"Merkez mahallelerimizin yanı sıra kırsal kesimde de bu hizmeti yerine getirdik. İhtiyacı olan kurum ve kuruluşlara da destek olduk. Bunlar arasında halka hizmet eden kamu kurumları ve eğitim kurumları da var. Biz hizmeti sadece kendi ilçemizle sınırlı görmüyoruz. Bizim için önemli olan şehrimizin, bölgemizin ve halkımızın huzurlu olmasıdır."