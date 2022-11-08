Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine iki aile daha dahil oldu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1163'üncü gününde sürüyor.

Erzincan'dan gelen Veli Ariç 12 yaşında dağa kaçırılan kardeşi Mevlüt ve Erzincan'dan gelen Muharrem Sefil de 8 yıl önce kandırılarak dağa götürülen kardeşi Murat için eyleme katıldı.

Ariç, gazetecilere, kardeşinin küçük yaşta dağa kaçırıldığını, kendisinden bir daha da haber alamadıklarını söyledi.

HDP'ye tepkisini dile getiren Ariç, "Bir de 'çocuk hakları', 'kadın hakları', 'insan hakları' diyorlar." dedi.

Veli Ariç, kardeşine güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Muharrem Sefil ise kardeşinin 2014 yılında dağa götürüldüğü ifade ederek, kardeşine kavuşmak istediğini belirtti.

Sefil, "Kardeşimi HDP'den istiyorum. Kardeşimi nasıl götürdülerse geri getirsinler. Annem üzüntüden vefat etti. Son nefesine kadar da onu istedi. Ağabeyimi de kaybettik. Kardeşim eğer sesimizi duyuyorsan, gel, teslim ol." diye konuştu.



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