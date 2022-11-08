AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın, A Milli Takım'ın kentte oynayacağı maça ilişkin konuştu:

DİYARBAKIR (AA) - AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, A Milli Takım'ın 16 Kasım'da İskoçya ile kentte oynayacağı maça ilişkin, "Diyarbakır'daki huzur ortamının, bugün yaşanmakta olan güzelliklerin artarak devam etmesinin bu tür müsabaka ve organizasyonlarla olacağına inanıyoruz." dedi.

Aydın, merkez Kayapınar ilçesindeki Diyarbakır Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, A Milli Takım'ın 16 Kasım'da İskoçya ile oynayacağı karşılaşmaya Diyarbakır Stadı'nın ev sahipliği yapmasının heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Yaklaşık bir yıl boyunca İl Başkanlığı olarak böyle bir müsabakanın Diyarbakır'da gerçekleşmesi için girişimlerde bulunduklarını kaydeden Aydın, girişimler sonucunda maçın Diyarbakır'da oynanmasına karar verildiğini belirtti.

Aydın, şöyle konuştu:

"Diyarbakır'daki huzur ortamının, bugün yaşanmakta olan güzelliklerin artarak devam etmesinin bu tür müsabaka ve organizasyonlarla olacağına inanıyoruz. Diyarbakır, Cumhuriyet tarihinde ilk defa böyle bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Bu maç Diyarbakır'ın tanıtımına katkı sunacak. Tüm Diyarbakırlıları maçta Milli Takıma destek olmaya, tribünlerde yer alarak bu müsabakayı izlemeye davet ediyoruz. İnsanlarımız Sur Kültür Yolu Festivali'ne birtakım odakların boykot çağrılarına rağmen çok büyük bir oranda katılım göstererek, festivali sahiplendi. Diyarbakır bugün sanayileşmesiyle yer altı ve yer üstü çalışmalarıyla çok farklı bir şehre bürünmüş durumda ve bunun daha ileriye taşınabilmesi için tüm Diyarbakırlı hemşerilerimizin bu huzura sımsıkı sarılmalarını bekliyoruz. Bu huzur tüm Diyarbakır'da yaşayan herkesin ortak paydası, kazanımı ve zenginliğidir."

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş başta olmak üzere büyük takımların Diyarbakır'da hazırlık maçlarını yapmalarını beklediklerini aktaran Aydın, "Bu sabah itibariyle aldığımız bilgiye göre 1100 İskoçyalı misafirimiz, hem otel rezervasyonlarını gerçekleştirmişler hem de uçak rezervasyonlarını tamamlamışlar. İskoçyalı seyirciler, misafir tribünde milli maçımızda misafirimiz olacaklar." ifadelerini kullandı.

Bugün yaptıkları açıklamada Amedspor ve Diyarbekirspor'un taraftar liderlerini de yanlarına almak istediklerini dile getiren Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu konuda da girişimlerde bulunduk. Lakin bugün Amedspor'un Ankaragücü maçı olması nedeniyle Amedspor'un ve Diyarbekirspor'un tribün liderlerini yanımıza alamadık. Bu takımlar da bugün bu organizasyonda aslında herkes gibi ev sahibidirler. Bugün gerçekleşecek maçları olmasaydı onlar da bizim yanımızda tribün liderleri olarak yer alacaklardı. Bütün Diyarbakırlıları hep beraber bu maça davet etmek istemiştik. Onlarla yaptığım görüşmelerden dolayı ifade edebilirim ki bizim buradaki takımlarımız da bu maçın heyecanı içerisindeler."

Bu arada, Diyarbakır Stadı'nda maç öncesi hazırlık çalışması sürüyor.

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