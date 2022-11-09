Diyarbakır'daki bazı tarihi mekanlar, FPV dron ile görüntülendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde yer alan tarihi Şeyh Mutahhar Camisi ve yanındaki Dört Ayaklı Minare ile Mar Petyun Keldani, Surp Giragos Ermeni ve Saint George kiliseleri, FPV dron ile görüntülendi.

Geçmişte çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır'ı her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanların başında kentteki tarihi camiler ve kiliseler yer alıyor.

Sur ilçesindeki Şeyh Mutahhar Camisi ve yanındaki Dört Ayaklı Minare ile Mar Petyun Keldani, Surp Giragos Ermeni ve Saint George kiliseleri, FPV dron ile kaydedildi. Kayıtlarda ilk olarak, PKK'lı teröristlerin 2015'te gerçekleştirdiği saldırılarda zarar gören, yürütülen imar ve ihya çalışmalarıyla yeni görünüme kavuşan, Sur ilçesinin "prestij caddesi" olarak nitelendirilen Yeni Kapı Caddesi yer alıyor.

Kayıtların devamında terör saldırılarında hasar gören ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilerek ibadete açılan, 1500 yılında Akkoyunlu Kasım Han tarafından yaptırılan Şeyh Mutahhar Camisi ile yanındaki Dört Ayaklı Minare de görülüyor.

Görüntülerde terörden zarar gören tarihi yapılardan olan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sağlanan kaynakla Vakıflar Genel Müdürlüğünün kontrolünde restore edilen ve bu yıl yeniden açılan Mar Petyun Keldani ve Surp Giragos Ermeni kiliselerinin çan kuleleri de yer alıyor.

Mar Petyun Keldani Kilisesi'nin içi de FPV dron ile görüntülenirken, kaydedilen tarihi yapılardan biri de tarihi İçkale yerleşkesinde yer alan Saint George Kilisesi. Milattan sonra 3. yüzyıldan kalan ve 2008 yılında restore edilen Saint George Kilisesi, sanat galerisi olarak hizmet veriyor.

Görüntülerde tarihi yapılarda açılan sergileri gezen ziyaretçiler de yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.