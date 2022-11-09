Diyarbakır'da "Trafik Birim Amirleri Bölge Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 22 ilin katılımıyla "Trafik Birim Amirleri Bölge Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Mehmet Yavuz, bir otelde düzenlenen toplantıda, her yıl dünyada trafik kazasından kaynaklı 1 milyon 300 bin can kaybı yaşandığını belirtti.

Yavuz, dünyada 5-29 yaş arası ölüm nedenlerinde trafik kazalarının başta geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu:



"Dünyanın sorunu olan kazalara ilişkin ülkemizde 2011'de strateji ve eylem planı yayınlandı. 10 yıllık süreçte trafik kazalarındaki can kayıplarının yüzde 50 azaltılması hedefleniyordu. 10 yıllık süreçte eğitim, sağlık, ulaşım, enerji, araç güvenliği ve değişik denetim stratejileriyle kapasiteyi tüm alanlarda geliştirdik. 2020 sonuna geldiğimizde yüzde 50 azaltma hedefini aşarak yüzde bunu yüzde 56 gerçekleştirdik. Dünyada bunu gerçekleştiren 2 ülkeden biriyiz."

- "Çok ciddi denetimler gerçekleştiriyoruz"

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su da dünyada ve Türkiye'de insanın olduğu her yerde trafiğin önemli bir konu olduğunu ifade ederek, trafikte yoğunluğun her geçen gün arttığına işaret etti.

Yürütülen etkili çalışmalarla ülkede ve Diyarbakır'da trafik kazalarında ciddi azalma olduğunu dile getiren Su, şunları söyledi:



"Düzenlenen kampanyalar da çok ciddi katkı sağladı. Bu sene geçen yıla göre kentte ölümlü trafik kazalarında yüzde 7, yaralamalı kazalarda ise yüzde 2, maddi hasarlı kazalarda da yüzde 3 azalma meydana geldi. Bunlar nüfus ve araç artışına rağmen çok ciddi rakamlar. Özellikle kemer takma, kırmızı ışık ihlali yapılmaması çok önemli. Seyir halindeyken telefon kullanma önemli kaza sebeplerinden. Bu konularda çok ciddi denetimler gerçekleştiriyoruz."

Kentte trafik denetimlerinin yanı sıra okullarda da eğitimler verildiğini anlatan Su, bu yıl 85 okulda 4 bin 160 öğrenciye uygulamalı, 22 bin 450 öğrenciye de "trafik farkındalığı" ve "güvenlik" eğitimi verdiklerini kaydetti.

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da birimlerin günlük rutin denetimleri sayesinde kentte emniyet kemeri takma konusunda gözle görülür bir başarı sağlandığını söyledi.

Denetimler sayesinde ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının azaltılması, alkollü araç kullanımının önüne geçilmesi ve hayati öneme sahip kask kullanımının arttırılması konusunda istatistiki rakamlara da olumlu yansıyan başarılı sonuçlar elde edildiğini belirten Kaya, toplantının illerde yapılan çalışmaların ele alınması, sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılması bakımından oldukça verimli bir çalışma olacağını, bundan sonraki çalışmalara da ışık tutacağını düşündüğünü ifade etti.





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