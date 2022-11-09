Diyarbakır'da "İstiklal Zaferi"nin 100. yılı dolayısıyla sempozyum düzenlendi

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DİYARBAKIR (AA) - Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) "Zafere Diyarbakır'dan Bakmak: İstiklal Zaferi'nin 100. Yılında Milli Mücadele Dönemi'nde Diyarbakır Sempozyumu" düzenlendi.

Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ile DÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumun açılışında konuşan Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Oktay Bozan, milli mücadelenin tarihi önemine değindi.

Bozan, "Milli mücadeleyi iyi anlamak, gelecek nesillere iyi aktarmak gerekiyor." dedi.



Konuşmalarının ardından Doç. Dr. Oktay Bozan'ın moderatörlüğünde açılış oturumu yapıldı.

Sempozyumda, Prof. Dr. Selçuk Ural "Mütareke Günlerinde Diyarbakır", Prof. Dr. Hamit Pehlivanlı "Ali İhsan Paşa'nın Mondros Mütarekesine karşı tavrı ve Diyarbakır Çevresinde Faaliyetleri", Prof. Dr. İsmail Özçelik "Milli Mücadele Dönemi’nde Güney Cephesi’nde Diyarbakır-Urfa İlişkileri", Prof. Dr. Ali Sarıkoyuncu "Milli Mücadele'de Din Adamları: Müftü İbrahim Uluğ ve Diğerleri", Prof. Dr. Haluk Selvi de "Milli Mücadele'de Batı Cephesindeki Zaferlerin Diyarbakır'daki Yankıları" başlıklı sunum yaptı.



Sempozyuma, DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.





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