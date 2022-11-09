Bağlar ilçesinde 22 metruk yapı yıkıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediyesince 22 metruk yapı yıkıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağlar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 12 merkez mahallede metruk yapıların yıkılmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak yapılan çalışmalarla 22 metruk yapı yıkıldı. Son 4 yılda 500'den fazla yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı büyük mücadele gösterildiğini belirtti.



Belediye olarak buna katkıda bulunmak ve ilçede huzur ortamının tesisi için büyük bir gayret ortaya koyduklarını ifade eden Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Madde bağımlıları ve uyuşturucu tacirlerinin kullandığı eski yapılarla mücadelemiz kararlı şekilde sürmektedir. Belediyemizin kaynak ve imkanlarını değerlendirerek buraları temizliyoruz. Bu işin hukuki bir süreci ve prosedürü var. Bu doğrultuda hareket ederek çalışmaları yürütüyoruz."

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