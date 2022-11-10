Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" klibi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılı dolayısıyla klip hazırladı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Nesilden Nesle İzindeyiz" mottosuyla çekilen klip sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Büyük Önder Atatürk'ün geldiği Diyarbakır Garı'ndaki görüntüler, bir gazinin geçtiği bölgeye gül bırakması, fotoğrafına selam vermesi, kadın polisin Atatürk'ün 16. Kolordu Komutanı iken karargah olarak kullandığı Gazi Köşkü'ne giderek ay yıldızlı bayrağın bulunduğu yatağına gül bırakmasının yer aldığı klip, siren sesiyle sona eriyor.

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, AA muhabirine, Diyarbakır'ın Milli Mücadele günlerinde çok önemli görevler üstlendiğini ve bu süreçte çok başarılı çalışmalara imza attığını söyledi.

Kaya, şöyle konuştu:

"Diyarbakır'ın tarihi misyonuna ve günümüzdeki stratejik önemine vurgu yapmak için arkadaşlarımız, milli günlerimizde güzel temaları ve bağımsızlığımızın sembolü ay yıldızlı bayrağımızı da kullanarak, milli manevi değerlere atıf yaparak çok güzel klip çekmiş. Hem 29 Ekim'de hem de ölüm yıl dönümünde onun manevi hatırasını anlatmak maksatlı, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Diyarbakır'a ziyaretlerini sembolize eden güzel klip çekilmiş. Bu konudaki başarılı çalışmalara güzel dönüş ve tepkiler alıyoruz. Klip için emeği geçen bütün meslektaşlarımı kutluyorum."

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