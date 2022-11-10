Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

DİYARBAKIR (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 84. yılında Ergani ilçesinde törenle anıldı.
Ergani Belediyesi Botanik Park'ta düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, Garnizon Komutanı Binbaşı Ömer Kaygısız, tarafından çelenk sunuldu.
Saat 09.05'te siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu, göndere çekilen bayraklar yarıya indirildi.
Törene, Ergani Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Aksu, İlçe Emniyet Müdürü Erhan Emluk, kurumlar ve siyasi partilerin temsilcileri, gaziler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.