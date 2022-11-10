Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu'ndan ailelere ziyaret

DİYARBAKIR (AA) - Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu, ilçedeki aileleri ziyaret etti.

Beyoğlu, Bağlar'daki kadınlarla gönül buluşmaları kapsamında Yunus Emre, Şeyh Şamil ve Fatih mahallelerindeki aileleri ziyaret etti, talepleri dinledi.

Kadınlarla dayanışma içinde olduklarını belirten Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Ev ziyaretlerinde Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletip gönüllerini alıyor, varsa talepleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Kadın ailedir, annedir, şefkattir. Kadın güçlü ve huzurlu olursa aile mutlu olur. Ev kadını kardeşlerimizle, annelerimizle aramızda samimi ve güçlü bir bağ var. Amacımız onları dinlemek, varsa bizden emirleri çözüm üretmeye çalışmaktır. Ziyaretlerimizi sürdüreceğiz."

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