Bağlar'da öğrencilerden "Büyük Önder Atatürk" anısına etkinlik

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DİYARBAKIR (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'üncü yılı dolayısıyla Bağlar ilçesinde belediye tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağlar Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü bünyesindeki okul öncesi eğitim faaliyetlerinde yer alan 4-6 yaş öğrenciler, gerçekleştirilen etkinlikte Atatürk'ün sözlerinden oluşan kısa video hazırladı.

"Atatürk" konulu şarkılar seslendiren, şiirler okuyan öğrencilere eğitmenler ve veliler de eşlik etti.







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