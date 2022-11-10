Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı

O anlar kamerada! Fren yerine gaza bastı! Oğluna çarptı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine iki aile daha dahil oldu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1165'inci gününde sürüyor.

Mardin'den gelen Mehmet Arif Temel, 2014'te 18 yaşında kandırılarak dağa götürülen oğlu Mehmet Sait, Rıdvan Barüt ise 2013'te 20 yaşında kandırılarak dağa götürülen kardeşi Taner için oturma eylemine katıldı.

Baba Temel, gazetecilere, oğlunun terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa götürüldüğünü, 8 yıldır evladından haber alamadığını söyledi.

Terör örgütünden oğlunu geri istediğini belirten Temel, "8 yıldır oğlum sağ mı ölü mü bilmiyoruz. Şu ana kadar oğlumdan haber alamadım. Annesi rahatsız. O yüzden ben geldim. Oğluma sesleniyorum. Eğer beni duyup görüyorsan dön." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.