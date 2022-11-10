Diyarbakır'da 60 bin çocuk spor ve sanatla buluşturuldu

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DİYARBAKIR (AA) - Yenişehir Belediyesince hayata geçirilen projelerle 42 mahallede 60 bin çocuk spor ve sanatla buluşturuldu.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçede genç ve çocukların sağlıklı yaşama teşvik edilmesi amacıyla profesyonel eğitmenler eşliğinde yürütülen sportif faaliyetlerin devam ettiği bildirildi.

Geleneksel okçuluk, dart, yer satrancı, masa tenisi, golf, langırt, basketbol ve çocuk oyunları turnuvaları ile Yenişehir Spor Akademisinin 16 branşta 90 eğitmenle açtığı ücretsiz spor kurslarının sürdüğü kaydedilen açıklamada, 60 bin çocuğun spor ve sanatla buluşturulduğu belirtildi.



Açıklamada, El Cezeri Parkı, Şehitlik Spor Kompleksi, Sur Gençlik Merkezi ve Seyrantepe Spor Salonu’nda açılan kurslara yoğun bir katılım sağlandığı aktarılarak, şunlara yer verildi:



"Spor Akademisindeki eğitimler sonucunda başarılı ve yetenekli sporcuların Diyarbakır Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile birlikte lisansları çıkartılarak Askeri Polis Okulları, Spor Liseleri ve Beden Eğitimi Bölümleri sınavlarına hazırlanmaları sağlanıyor. Erkekler Voleybol Takımı, Konya'da düzenlenen Play-Off 2021-2022 Voleybol Sezonu 2. Lig Erkekler final etabı grup karşılaşmalarında 6 puan alıp sezonu grup lideri olarak tamamladı."

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