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Diyarbakır'daki okullarda her gün bir zil de kitap okunması için çalıyor

AA

Diyarbakır'daki okullarda her gün bir zil de kitap okunması için çalıyor

DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen proje ile kent merkezi ve ilçeler ile kırsaldaki tüm okullarda her gün bir saat kitap okunuyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan ve 2021-2022 eğitim-öğretim yılında hayata geçirilen "Kitap Diyarbakır Projesi" ile okullarda her gün bir saat kitap okunması sağlanıyor.

Her gün bir zilin de kitap okunması için çaldığı okullarda öğrencilerden öğretmenlere, idarecilerden hizmetlilere, güvenlikçilerden velilere kadar herkes seçtiği bir kitabı okuyor.

Yıl boyunca sürdürülecek proje ile ayda en az 4 kitap okunması hedeflenirken, en çok kitap okuyan öğrenciler teşvik amaçlı ödüllendirilecek.

- "Proje kapsamında okuma grupları oluşturacağız"

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, AA muhabirine, öğrencilere düzenli kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, eleştirel düşünme gücünü geliştirmek, farklı bakış açıları geliştirmelerini sağlamak ve kendilerini ifade etme becerilerini artırmak amacıyla uyguladıkları proje ile öncelikle ihtiyacı olan okullara yaklaşık 10 bin kitap desteği sunduklarını söyledi.

Küçükali, ayrıca okullarda öğrenci, öğretmen ve bazı kurumların destekleriyle kitap toplama kampanyası düzenlediklerini, bu kampanya neticesinde yaklaşık 15 bin kitabı okul kütüphanelerine kazandırdıklarını belirtti.

"Kitap okumayı sevmeyen yoktur, henüz sevdiği kitapla tanışmamış insan vardır. Buradan yola çıkarak amacımız okullarımızdaki öğrencileri, personeli, öğretmenlerimizi, velilerimizi nitelikli kitaplarla buluşturmak ve nitelikli okuma yapmalarını sağlamak. İl genelindeki tüm okullarımızda her gün bir saati kitap okuma saati olarak belirledik. Velileri de bu programa dahil ediyoruz." ifadelerini kullanan Küçükali, proje sayesinde kitap okuyan öğrencilerin kendilerini daha da iyi ifade ettiğini, öz güvenlerinin geliştiğini kaydetti.

Küçükali, "Kitap okumak aynı zamanda çocuklarımızın akademik başarılarına da olumlu yansıyor. Bu proje kapsamda okuma grupları oluşturacağız. Okuma gruplarının yapmış olduğu nitelikli okumaların sonucunda da ödül törenlerimiz olacak." diye konuştu.

- "Amacımız bunu yaşam tarzı haine getirmek"

Kayapınar Prof. Dr. Fuat Sezgin İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Derya Öcal, okullarında kitap okumak için bir saat belirlediklerini, bu saat geldiğinde herkesin seçtiği kitabı okumaya başladığını belirtti.

Kitap okumanın tüm derslere de olumlu katkısı olduğuna işaret eden Öcal, "Amacımız vakit geçirme değil, bunu yaşam tarzı haline getirmektir. Öğrenciler evde de anne ve babalarıyla belirli saatlerde kitap okuyor. Okulda da hep birlikte kitap okuyoruz. Çok güzel dönüşler sağlanıyor." değerlendirmesini yaptı.

- "Kitap okuduğum için çok mutluyum"

2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Viyan Tuğrul, kitap okumayı çok sevdiğini, projenin okullarında devam etmesini istediğini belirtti.

Projede emeği bulunanlara teşekkür eden Tuğrul, "Okulda kitap okuyoruz. Evde kitap okuyunca annem ve babam da benimle birlikte kitap okuyor. Kitap okuduğum için çok mutluyum." dedi.

Okulun kantinini işleten Ahmet Yasin Ateş de projeden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, öğrenciler derse girdiğinde kantinde kitap okuduğunu kaydetti.

Ateş, "Ders zilinin çalmasıyla biz de kitaplarımızı okuyoruz. Şu ana kadar 5 kitap bitirdim. Projenin devam etmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

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