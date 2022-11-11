Diyarbakır'da klasik müzikle orman bitkilerinin hızlı gelişimi hedefleniyor

DİYARBAKIR (AA) - BESTAMİ BODRUK/AHMET KAPLAN - Diyarbakır Orman Fidanlık Müdürlüğü ARGE biriminde görevli orman mühendisleri, zor köklenen 60 orman bitkisinin bulunduğu özel donanımlı ses sistemi kurulan serada klasik müzik çalıyor.

Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Diyarbakır'daki müdürlük 600 dönüm arazi üzerine kurulu alanda çok sayıda türde milyonlarca fidan ve bitkinin yetiştirilmesini sağlıyor, ayrıca ARGE laboratuvarlarında ve seralarında tür koruma ve geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütüyor.

Dünya genelinde uygulanan bilimsel denemeleri de yakından takip eden müdürlükte görevli orman mühendisleri, müziğin bitkiler üzerine etkilerini görmek amacıyla bir çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında ses sistemi kurulan ve klasik müziğin çaldığı serada, zor köklenen 60 orman bitkisinin gelişimi takip ediliyor.

Diyarbakır Orman Fidanlık Müdürü Metin Eratilla, AA muhabirine, birçok türde yıllık yaklaşık 5 milyon fidan üretimi yaptıklarını söyledi.

Kitlesel fidan üretimlerinin yanı sıra ARGE çalışmaları da yaptıklarını belirten Eratilla, özellikle zor üreme yeteneğine sahip, nesli tükenme tehlikesinde olan bitki türlerini sera ortamında çeşitli üretim yöntemlerini denediklerini kaydetti.

Eratilla, "Müziğin insan sağlığı üzerindeki ve hayvanlarda verime etkilerini biliyoruz. Müziğin orman bitkileri üzerinde de etkisi var mı yok mu öğrenmek için bir aydır bu çalışmayı başlattık." diye konuştu.

- "Bitkiler 100 ile 500 megahertz frekans aralığındaki müziğe olumlu tepkiler veriyor"

Fidanlık Müdür Yardımcısı ve proje yürütücülerinden Arzu Bilici de 2015'te kurulan iklimleme özelliklerine sahip serada dış ortamda köklendirme yapmakta zorlandıkları bitki türleri üzerine çalışma yaptıklarını bildirdi.

Dünya genelinde farklı bitki türleri üzerinde müzik ve ses frekanslarının etkisiyle ilgili çalışmalar yapıldığını ve olumlu sonuçlar alındığını anlatan Bilici, şöyle konuştu:

"Dünya üzerinde bitkiler üzerinde denenmiş, frekansların ve müziklerin bitkilerin büyümesi ve köklenmesi üzerindeki çalışmalardan biz de yararlanmak istedik. Bu çalışmalar esnasında gördük ki bitkiler 100 ile 500 megahertz frekans aralığındaki müziğe çok olumlu tepkiler veriyor. Bu tepkiler bitkilerin büyümesi, yapraklanması ve köklenmesi üzerine olumlu etkiler gösteriyor. Biz de orman bitkileri üzerinde değişik frekanslardaki müziğin etkisini araştırmak üzere bu çalışmaya başladık. Bu, Türkiye'de bir ilk."

Bilici, vurmalı çalgılar dışında klasik müziğin yer aldığı parçaları 60 tür bitkinin yer aldığı serada 100 ile 500 megahertz aralığında çaldıklarını aktardı.

- "Kitlesel üretime geçebileceğiz"

Müdürlükte Orman Mühendisi Mehmet Emin Tekin de, ARGE çalışmasında hiç köklenmeyen ve zor köklenen bitki türlerini ele aldıklarını ifade ederek, "Bu çalışmamızın olumlu sonuç vermesi durumunda kitlesel üretime geçebileceğiz. Bunun da ülke ekonomisi ve ormancılığımıza büyük bir katkısı olacaktır." ifadelerini kullandı.

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