Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan gazilere ziyaret

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DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, gazileri ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Diyarbakır Şubesi'ni ziyaret etti, gazilerin taleplerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi amacıyla Bağcılar Mahallesi havalimanı güzergahında inşa edilen Ersin Tatar Parkı açılışına gazileri davet etti.

Parkın açılışının 23 Kasım'da yapılacağını dile getiren Beyoğlu, parkın Diyarbakır'ın gelişen yüzü olarak kabul edilen ilçede 35 bin metrekarelik alanda inşa edildiğini belirtti.

Parkın kardeşlik projesi olduğunu dile getiren Beyoğlu, şunları kaydetti:

"İnsanlarımız burada huzur bulacak. Aynı zamanda tüm dünyaya mesaj vereceğiz. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan çok sayıda Diyarbakırlı şehit ve gazimiz var. Hayatta olanları bu anlamlı günde orada görmek istedik. Bu yüzden kahraman gazilerimizi bizzat ziyaret edip davet ettik."

Beyoğlu, ziyaretinin ardından Mevlana Halit ve 5 Nisan mahallelerinde vatandaşları ziyaret etti, talepleri dinledi.

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