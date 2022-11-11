Bağlar Belediyespor, Yenişehir Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup'ta yer alan Bağlar Beldiyespor, Yenişehir Belediyespor maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, pazar günü Seyrantepe Spor Tesisleri'nde Yenişehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek olan Bağlar Belediyespor 3 puan hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediyespor Teknik Sorumlusu Cihan Çetin, maç öncesi hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.

Çok iyi hazırlandıkları maçtan 3 puan alarak yollarına devam etmeyi hedeflediklerini dile getiren Çetin, şunları kaydetti:

"Son iki maçında da galibiyet ayrılan takım bu mücadeleden de 3 puanla almayı hedefliyoruz. Takımda sakat ve cezalı oyuncumuz bulunmuyor. Sahaya tam kadro çıkacağız. Rakibimiz de başarılı bir sezon geçiriyor. Diyarbakır'a yakışan bir mücadele olmasını diliyorum. Kazanan taraf olmak istiyoruz. Bunun için sahada elimizden geleni yapacağız."

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