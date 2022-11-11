Diyarbakır'da çiftçilere kırmızı mercimek tohumu desteği

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, çiftçilere kırmızı mercimek tohumu dağıttı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve İl Tarım Müdürlüğü işbirliğiyle 1200 üreticiye 537 ton sertifikalı kırmızı mercimek tohumu dağıtımı başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Su, Diyarbakır'ın her sektörde çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu bildirdi.

Kentin, tarım ve hayvancılık sektöründe ülkenin ilk sıralarında yer aldığını belirten Su, çiftçileri desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Vali Su, "17 ilçede yaklaşık 9 milyon 666 bin lira bütçe ile 1200 üreticiye 537 ton sertifikalı kırmızı mercimek tohumu dağıtacağız. Her alanda olduğu gibi devletimizin ve hükümetimizin destekleri tarım ve hayvancılık sektöründe de çiftçilerimize devam ediyor." ifadelerini kullandı.



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