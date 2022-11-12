Diyarbakır OSB'de bir fabrikadaki patlamada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada meydana gelen patlamada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır OSB'de bir alüminyum fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Patlamada, ilk bilgilere göre, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.





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